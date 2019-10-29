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Украина нарастила экспорт зерна и муки
29.10.2019 11:47
С 1 июля, когда начался новый 2019/2020 маркетинговый год, по 28 октября Украина экспортировала на 5 млн тонн зерновых культур больше, чем за подобный период предыдущего сезона, - в общем 17,940 млн тонн.

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Об этом сообщает пресс-служба информационно-аналитического портала АПК Украины.

“По состоянию на 28 октября с начала 2019/2020 маркетингового года было экспортировано 17 940 тонн зерновых культур, что на 5 млн тонн больше чем за подобный период прошлого МГ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, на внешние рынки поставлено: пшеницы – 10,9 млн тонн; ячменя – 3,2 млн тонн; ржи – 5 тыс. тонн; кукурузы – 3,6 млн тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур – 109,7 тыс. тонн, что на 45,6 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

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