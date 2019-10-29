Беспорядки в Чили: протест, переросший в погромы
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Вторую неделю в Чили продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после повышения цен на проезд в метро. Впоследствии демонстранты потребовали отставки правительства, повышения заплат, снижения налогов, достойного бесплатного образования и медицинского обслуживания. Мирные манифестации давно переросли в беспорядки, в ходе которых происходят столкновения с полицией и военными. По данным Национального института прав человека Чили, в ходе столкновений пострадали тысячи граждан, более 1100 из них госпитализированы, причем, по меньшей мере, каждый второй – с огнестрельным ранением. Сожжены и разграблены сотни магазинов по всей стране. Причинен огромный ущерб общественному и частному транспорту. Фото Getty Images