Сенаторы-республиканцы в растерянности - расследование относительно импичмента представляет серьезную угрозу президенту Дональду Трампу, а четкой линии защиты его поведения нет. Об этом говорится в аналитической статье в The Washington Post под названием «Как будто в фильме ужасов: республиканцы испытывают беспокойство и теряют почву под ногами, защищая Трампа». «В последние дни было наиболее пагубное свидетельство для Трампа и его советников, которые пытались использовать украинскую политику для реализации личных политических целей президента, - пишет газета. - Его союзники на Капитолийском холме (в Конгрессе США - ред.) пытались сорвать это свидетельство, штурмуя помещение и осуждая расследования как секретное и коррумпированное». Эта театральность отражает беспокойство, которое испытывают многие республиканцы, считает The Washington Post, особенно те сенаторы, «которые вынуждены взвешивать на весах совесть и политические расчеты, чтобы принять для себя решение - осуждать Трампа или оправдывать, если контролируемая демократами Палата представителей решит проголосовать за импичмент». На прошлой неделе сенаторы-республиканцы жаловались, что расширение расследования истощает их партию, которая полностью остается в руках Трампа. Они не имеют убедительных аргументов Белого дома и уверенности, что скоро не будет обнаружено что-то еще похуже. «Это как фильм ужасов», - цитирует издание одного из сенаторов-республиканцев. «Стратегия Республиканской партии, - говорится в статье, - почти полностью управляется импульсами Трампа, который свирепствует из-за стремления демократов отстранить его от должности за злоупотребление властью». По данным издания, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни постоянно находится под прицелом республиканцев, которые «отмечают его неспособность удерживать Трампа и выстраивать операцию противодействия расследованию об импичменте». Наибольший удар Трампу, считает The Washington Post, пока нанес исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор, который показал на прошлой неделе, что президент пытался обменять предоставление военной помощи Украине на расследование Украиной деятельности демократов. «Все нервничают, - цитирует газета бывшего сенатора-республиканца Рика Санторума. - В ходе расследования по импичменту Клинтона, тот старался как можно больше нравиться публике. А здесь наоборот. Базовые избиратели любят Трампа, но президент не делает ничего, чтобы завоевать расположение других людей, и это беспокоит республиканцев, которым в следующем году придется заручиться поддержкой избирателей вне базового электората». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



