Деловые Сводки
|Правительство выделило 300 миллионов на доступное жилье
|29.10.2019 13:37
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Об этом сообщает Правительственный портал.
"Сегодня, 28 октября Кабинет министров Украины на своем выездном заседании в г. Мариуполь, Донецкой области принял ряд важных решений. В частности, правительство расширило программу строительства доступного жилья. Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днипра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС", - говорится в сообщении.
Кроме того, правительство также одобрило документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.