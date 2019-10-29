Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"29 октября облачно с прояснениями. В центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье кое-где небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

В южных областях утром туман. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​5-10°, в южной части 11-16° тепла.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура 7-9°; по области 5-10° тепла.

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