В Эстонию прибыла первая партия военной техники в рамках учений НАТО, в том числе 18 танков Challenger из Великобритании.

Об этом накануне сообщило агентство ERR.

Первая партия британской военный техники, в том числе 18 танков Challenger, в рамках учений НАТО Tractable прибыла в понедельник, 28 октября, в Эстонию, в военный городок в Тапа, – говорится в сообщении. Всего в течение ближайших недель в Эстонию должны прибыть 200 единиц военный техники и 800 британских военнослужащих.

Эта техника уже прибыла морем в германский порт Эмден и в настоящее время перемещается по железной дороге и по наземным дорогам через Германию, Польшу, Литву, Латвию с конечным пунктом назначения в Эстонии.

Как отмечается, от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО они отличаются масштабами и сложностью операции.

Кроме различных тренировок в ходе учений будет высажен также парашютный десант.

Великобритания возглавляет размещенный в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой военный техникой.

Кроме британских солдат и офицеров, в состав военный группы НАТО входят также военнослужащие Франции и Дании.

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