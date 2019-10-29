Телеканал «Украина» обустроил специальную зону в ТРЦ «DEPO't center», где жители Черкасс могли рассказать профессиональным юристам о своих проблемах и получить качественные правовые советы по их решению.

Так, жителей города беспокоят проблемы работы коммунальных предприятий, незаконного строительства, земельных вопросов и здравоохранения. Однако самой распространенной проблемой горожан оказались преступные схемы чиновников. С этим вопросом к Ярославу Куцу обратилась треть посетителей.

«Поездка и встреча с нашими зрителями в Черкассах была немного похожа на марафон. Ведь мы беспрерывно консультировали с 11 до 16 часов! И это с учетом того, что в ходе консультаций выяснилось, что треть посетителей пришла с одной и той же проблемой. Думаю, что уже скоро в нашей программе зрители узнают о ней. Информация получена от жителей Черкасс, лично меня шокировала! Таких вещей, которые делает местная власть в Черкассах я еще нигде не встречал. Поэтому следите за новыми выпусками программы «Контролер». С другой стороны, были и «стандартные» проблемы, направления по решению которых мы озвучили людям и подсказали, как двигаться дальше. В целом было душевно, иногда остро, иногда весело, и самое главное - открыто! Ждите нас в следующих городах», - рассказал ведущий Ярослав Куц.

«Я довольна тем, что к нам в Черкассы приехал такой эффективный проект как «Контролер». И очень благодарна организаторам этого действа, команде проекта за хорошее отношение к людям. Здесь мы поняли, с какой тактичностью к нам относились, дали действительно качественные юридические консультации и подробно рассказали, как нам действовать дальше в наших делах», - поделилась жительница Черкасс, Галина Гавриловна.

Напомним, что в прошлом месяце «Контролер» встретился с жителями Чернигова. Ведущий Ярослав Куц рассказал горожанам, как действовать в случаях игнорирования органами местной власти обращений граждан, при проблемах с кредиторами и в решении земельных вопросов. Некоторые обращения граждан команда «Контролера» приняла в работу и уже сейчас решается проблема нелегального строительства в жилом доме, где прежний председатель ОСМД перекрыл тягу в воздуховоде только дома.

«Контролер» - проект канала «Украина» о самых актуальных социальных проблемах. Еженедельно в программе «Контролер» ведущий Ярослав Куц вместе с командой журналистов выясняет, почему социальные проблемы украинцев накапливаются, двери кабинетов чиновников закрыты, а главный принцип решения вопросов в государстве - переложить ответственность на другого. Контролер проверяет, как выполняют свои обязанности руководители госучреждений и чиновники на всех уровнях. И показывает, как отстаивать свое право на качественную жизнь. Смотрите программу «Контролер» каждый вторник в 23:30 на канале «Украина».

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