|Штрафы для кнопкодавов до 85 тыс. грн: Рада приняла за основу законопроект
|29.10.2019 18:17
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Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 2148, который предусматривает введение штрафов за неперсональное голосование народными депутатами, пишет bigmir.net
Онлайн-трансляцию вел официальный канал "Рада".
В Уголовный кодекс предлагают внести новую статью о штрафах 51-85 тыс. грн за кнопкодавство в Верховной Раде.
Предусмотрена такая процедура: аппарат Верховной Рады должен обеспечить видеосъемку в парламенте таким образом, чтобы можно было установить факт кнопкодавства. Председательствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие нардепа в сессионном зале и в случае его отсутствия сообщает Верховной Раде о факте кнопкодавства. Карточку изымают, по этому поводу обращаются в Госбюро расследований.
Документ вступит в силу на следующий день после официального опубликования.