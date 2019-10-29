Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 2148, который предусматривает введение штрафов за неперсональное голосование народными депутатами, пишет bigmir.net

Онлайн-трансляцию вел официальный канал "Рада".

В Уголовный кодекс предлагают внести новую статью о штрафах 51-85 тыс. грн за кнопкодавство в Верховной Раде.

Предусмотрена такая процедура: аппарат Верховной Рады должен обеспечить видеосъемку в парламенте таким образом, чтобы можно было установить факт кнопкодавства. Председательствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие нардепа в сессионном зале и в случае его отсутствия сообщает Верховной Раде о факте кнопкодавства. Карточку изымают, по этому поводу обращаются в Госбюро расследований.

Документ вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

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