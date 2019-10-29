Европейский банк реконструкции и развития выделит 300 млн евро кредита Украине для финансирования региональных дорог.
Об этом сообщил 29 октября премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.
"Продуктивный день на новые сотрудничества. Подписали сегодня с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог. Первый транш - 300 млн евро", - написал он.
Гончарук сообщил, что партнеры из ЕБРР будут кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии.
"Начинаем с восстановления местных дорог Херсонской области", - написал он.
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