Президент Владимир Зеленский уволил двух человек с должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и назначил четырех новых членов комиссии. Соответствующие указы №778/2019-№783/2019 опубликованы на сайте президента во вторник, 29 октября. Президент сегодня уволил Александра Формагея и Евгения Маглеванного с должностей членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В соответствии с пунктом 31 раздела IV Заключительные и переходные положения Закона Украины О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Зеленский постановил назначить Руслана Кайдаша, Ольгу Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магду членами Национального комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до дня назначения члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избранного по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины комиссии осуществляющей государственное энергетики коммунальных Теги: экономика