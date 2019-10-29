По улицам мексиканской столицы – Мехико – прошли "мертвецы": участие в параде приняли тысяч людей, разрисованных как скелеты, в ярких костюмах и под громкую музыку.

В городе готовятся к празднованию Дня мертвых – очень популярного в Латинской Америке праздника: там жители верят, что в этот день к ним возвращаются их умершие родственники.

В Мексике на улицах города произошли серьезные перестрелки из пулеметов и поджоги полицейских автомобилей. Настоящий боевик начался после того, как силовики задержали сына известного наркобарона Эль Чапо, осужденного в США к пожизненному заключению.

В Мексике остался работать картель осужденного наркоторговца, члены которого и попытались отбить сына своего лидера, задержанного полицейскими накануне.

Боевики устроили перестрелку прямо на улице, и копы решили отдать им арестованного, чтобы не рисковать жизнями простых людей – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира