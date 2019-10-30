|В начале следующей недели ожидается потепление
|30.10.2019 09:35
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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Завтра, в среду, похолодание усилится. В ближайшую ночь ожидается от 3 мороза до 3 тепла, днем +3+8 градусов. На юге ночью +3+7 градусов, днем +8+12 градусов. Осадки маловероятны, ночью и утром - туманы, а днем даже будут солнечные просветления", - отметила она.
По словам синоптика, на Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.
В Киеве 30 октября будут без осадков. Ночью 0-2 градуса мороза, в окрестностях до -3 градусов, днем +4+7 градусов.
"Холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей к нам снова придет потепление. Теплые деньки еще впереди, не вешайте посиневший нос, тем более, что отопление в большинстве уже есть. А ныне теплее одеваемся и отгоняем шапками с балабонами вирусы и простуды", - отметила Диденко.