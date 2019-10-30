Об этом сообщает Госпогранслужба.

"На днях представители оккупационной власти в Крыму заявили, что между "иностранных туристов", которые посетили полуостров в этом году, в основном украинцы. Для создания такой картинки так называемые чиновники Крыма считают всех без исключения ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Госпогранслужбе, заявление о том, что "более миллиона "туристов" с материковой части Украины посетили оккупированный Крым" - является полной ерундой. Данные полностью совпадают с общей статистикой пересечения всеми гражданами админграницы с временно оккупированной территорией именно в направлении полуострова. Причем отдыхающими оккупанты в этом случае считают тех, кто просто возвращается домой, едет навестить родственников и тому подобное.

В ведомстве отмечают, что цифрами оккупанты манипулируют не впервые. Несмотря на их заявления, в Крыму количество "туристов" постоянно меняется. В июле 2019-го года оккупанты сообщали о 200 тыс. отдыхающих из Украины с начала года (за подобный период 2018-го эта цифра составляла 800 тыс. человек), а уже через месяц - 800 тыс., а сейчас уже более миллиона.

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