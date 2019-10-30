Его поддержали 314 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

Как отмечается в пояснительной записке, закон предусматривает внесение изменений в Водный и Земельный кодексы Украины, Кодекс об административных правонарушениях, Закон «О местном самоуправлении в Украине» и Закон «О местных государственных администрациях».

В частности, изменения в Водный кодекс предусматривают дополнение ст. 47 положением, запрещающим ограничения общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам.

Ст. 88 Водного кодекса и ст. 60 Земельного кодекса предлагается внести положение относительно гарантирования гражданам беспрепятственного и безвозмездного доступа к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, а также к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования, а также о том, что препятствование такому доступу является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос, если такое право предоставлено юридическим или физическим лицам.

Кроме того, ст. 61 и ст. 62 Земельного кодекса Украины предлагается дополнить положениями о том, что в прибрежных защитных полосах не допускается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов. Также дополнения к указанным статьям предусматривают механизм демонтажа таких и ограждений или других конструкций за счет их владельцев (лиц, их установили).

Изменения в ст. 110 Водного кодекса и ст. 60 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривают установление административной ответственности за неправомерное ограничение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

Изменения в ст. 33 Закона «О местном самоуправлении в Украине» и ст. 21 закона Украины «О местных государственных администрациях» предусматривают предоставление исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов и местным государственным администрациям полномочий по обеспечению беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

Ограждения или другие конструкции, установленные до вступления в силу закона и препятствующие доступу граждан к побережью водных объектов, подлежат демонтажу в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона.

Законопроект № 0869 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" был принят в первом чтении Верховной Радой VIII созыва еще в 2015 году.

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