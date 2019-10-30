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- Ученые создали вакцину, которая может победить туберкулез
|Ученые создали вакцину, которая может победить туберкулез
|30.10.2019 12:03
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Об этом сообщает BBC.
«Вакцина, которая может привести к настоящей революции в лечении туберкулеза, была открыта исследователями. Ожидается, что она обеспечит долговременную защиту против этой болезни, которая убивает ежегодно в мире 1,5 миллиона человек. Однако после первых успешных опытов вакцины пройдет еще несколько лет до ее лицензирования», - говорится в сообщении.
Это открытие было анонсировано международной командой ученых во вторник на глобальном саммите в индийском городе Хайдерабад, посвященном здоровью легких и лечению легочных болезней.
Новая вакцина, стоит отметить, уже была опробована на 3,5 тысячи взрослых людей из Южной Африки, Кении и Замбии.
Ученые прогнозируют, что в массовое обращение по миру новая вакцина войдет до 2028 года.
Как известно, такую крайне заразную инфекционную болезнь как туберкулез вызывает бактерия, и нынешняя вакцина от нее - BCG - не очень эффективна.