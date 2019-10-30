Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.

Проект закона предлагал внесении изменений в части первую и вторую статьи 295 Гражданского кодекса, которыми предусматривается право лица по своему усмотрению изменять свое отчество так же, как и свою фамилию или имя собственное.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект был разработан с целью исполнения решения Европейского суда по делу «Гарнага против Украины» и устранения соответствующих недостатков действующего законодательства, послуживших основанием для постановления нарушения Украиной статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины (относительно права на изменение отчества)" был принят в первом чтении Верховной Радой VIII созыва.

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