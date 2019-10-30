«Ти ж не лох»: під Офісом Президента пройшла акція проти розведення військ RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Рада отклонила законопроект о возможности изменить отчество • Ученые создали вакцину, которая может победить туберкулез • Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 1 млрд долларов • Рада приняла закон, который запрещает "закрытые пляжи" • Пограничники рассказали, как оккупанты накрутили “миллион украинских туристов” в Крыму • В начале следующей недели ожидается потепление • Кличко показал, как ремонтируют Шулявский моствсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: протесты, Донбасс, Офис президента, разведение сил, капитуляция. «Ти ж не лох»: під Офісом Президента пройшла акція проти розведення військ 190протесты, Донбасс, Офис президента, разведение сил, капитуляция. У Києві біля Офісу президента відбувся протест проти розведення сил у зоні проведення ООС на Донбасі. Ініціатива провести акцію виникла спонтанно. Організатори обіцяють активізувати свої дії і збиратись на масові заходи, щоб донести до влади, що велика частина українських громадян проти здачі українських інтересів. Під час акції було зачитано звернення до президента з вимогою припинити розведення військ. 29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині. Фоторепортажи Популярные теги джаз, общество, Карпаты, вера, заводы, Дмитрий Дятлов, спорт, самолеты, акции, АТО, женщины, ВМС, фотоконкурсы, депутаты, милиция, марш, архитектура, технологии, дизайн, мода, кошки, суд, живопись, Майдан, история, туризм, протесты, Динамо, оккупация, концерты, дети, парады, Россия, митинги, политики, солдат, цирк, Верховная Рада, транспорт, катастрофы, столкновения, музыка, выборы, Порошенко, путешествия, фотографы, люди, США, пейзажи, политика, Сергей Смоленцев, экология, церковь, война, животные, Донбасс, уикенд, Львов, культура, знаменитости, аннексия Крыма, юмор, футбол, досуг, Львів, зима, учения, портрет, Нацгвардия, бизнес, #Євромайдан, НАТО, фотоподборки, Киев, фотопроект, Шахтер, мир, традиции, Путин, стихийные бедствия, фотография, корабли, выставки, искусство, Александр Зубко, Одесса, город, праздники, природа, ВСУ, соревнования, фестивали, военная техника, авиация, тест-драйв, Саакашвили, ЗСУ, полиция, автомобили, беспорядки Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис джаз, общество, Карпаты, вера, заводы, Дмитрий Дятлов, спорт, самолеты, акции, АТО, женщины, ВМС, фотоконкурсы, депутаты, милиция, марш, архитектура, технологии, дизайн, мода, кошки, суд, живопись, Майдан, история, туризм, протесты, Динамо, оккупация, концерты, дети, парады, Россия, митинги, политики, солдат, цирк, Верховная Рада, транспорт, катастрофы, столкновения, музыка, выборы, Порошенко, путешествия, фотографы, люди, США, пейзажи, политика, Сергей Смоленцев, экология, церковь, война, животные, Донбасс, уикенд, Львов, культура, знаменитости, аннексия Крыма, юмор, футбол, досуг, Львів, зима, учения, портрет, Нацгвардия, бизнес, #Євромайдан, НАТО, фотоподборки, Киев, фотопроект, Шахтер, мир, традиции, Путин, стихийные бедствия, фотография, корабли, выставки, искусство, Александр Зубко, Одесса, город, праздники, природа, ВСУ, соревнования, фестивали, военная техника, авиация, тест-драйв, Саакашвили, ЗСУ, полиция, автомобили, беспорядкиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи radiosvoboda.org, bykvu.com, informator.ua Київ, Україна 30.10.2019



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