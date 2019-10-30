Об этом он заявил во время молодежного форума «Каждое завтра начинается уже сегодня» в Мариуполе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нашей стране нужно, чтобы такие люди, как вы, получили качественное образование, были талантливыми и свободными. Если вы поедете в другую страну, пожалуйста, получите там образование и возвращайтесь домой поднимать лучшую страну, которая подарила нам жизнь, - в Украину», - обратился Зеленский к участникам форума.

Он также акцентировал на необходимости постоянного диалога между молодежью и представителями власти.

«Вы молоды, вы действительно можете изменить страну. От вас мы хотим услышать, какой вы видите нашу страну», - подчеркнул глава государства.

В рамках форума Президент ознакомился с презентациями проектов, разработанных представителями Украинской академии лидерства. Эти идеи, в частности, связаны с развитием кинопроизводства, трудоустройством молодежи и переработкой мусора.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира