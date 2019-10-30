Сумма сбора будет зависеть от зарплаты конкретного человека. Народные депутаты предлагают ввести новые правила военного сбора. Соответствующий законопроект №2252-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дифференциации ставки военного сбора» появился на сайте Верховной Рады. Депутаты предлагают ввести дифференцированную шкалу военного сбора. Это означает, что величина сбора будет устанавливаться индивидуально, исходя от уровня среднемесячного дохода человека, пишет bigmir.net Законопроект предлагает установить нарастающую шкалу ставок военного сбора в зависимости от размера среднемесячного дохода граждан: - 0,5% - для доходов, не превышающих размер минимальной заработной платы; - 1,0% - для доходов в объеме от 1 минимальной заработной платы до 15 000 грн; - 1,5% - для доходов в объеме от 15 000 грн до 40000 грн; - 2,5% - для доходов в объеме от 40 000 грн до 100 000 грн; - 3,5% - для доходов в объеме от 100 000 грн до 500 000 грн; - 4,5% - для доходов в объеме от 500 000 грн до 1 000 000 грн; - 5,5% - для доходов в объеме от 1000000 грн до 50 00 000 грн; - 6,5% - для доходов в объеме от 5000000 грн до 25 000 000 грн; - 8,5% - для доходов в объеме от 25000000 грн до 100 000 000 грн; - 10,0% - для доходов в объеме от 100 000 000 грн и больше. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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