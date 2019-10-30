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|Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
|30.10.2019 15:46
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Предусматривается переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав.
Переименование поддержали 267 парламентариев.
Напомним, в мае 2018 года комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал Верховной раде 8 созыва поддержать представление Киевского областного совета о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.