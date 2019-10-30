Помимо российской агрессии у народа Украины есть еще одна серьезная проблема – сами украинцы. Об этом заявил режиссер Олег Сенцов, выступая на Форуме Единства в Мариуполе, пишет Hromadske.

“Я вернулся из Польши, у меня была встреча в Центре солидарности в Гданьске. Парень из Ивано-Франковска, который поехал в Польшу на заработки, подошел к микрофону и сказал: Вы, Олег, вернулись домой. Вы увидели те отношения между людьми, которые были на Майдане? Я сказал: “Нет. Я этого уже не вижу“, - заявил Сенцов.

По словам экс-пленника Кремля, он хорошо помнит атмосферу, которая существовала на Евромайдане зимой 2013/2014 гг. Именно эта атмосфера света и тепла помогала ему сохранять крепость духа в российской тюрьме:

“Я хорошо помню, как было тогда. Зимой. Когда мы общались друг с другом вежливо, корректно, открыто и честно. Это все помогало мне все 5 лет. Я знал ради, чего я рисковал всем в Крыму, я знал ради чего сижу. Я знал, для чего я это делаю. Это помогало“, - отметил Сенцов.

По возвращении в Украину из российского плена режиссер, по его словам, увидел, что та атмосфера Майдана была утрачена украинцами:

“Я увидел, к моему большому сожалению, мы все это потеряли... Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, раздроблены, нетерпимы к любой мысли“, - заявил он.

В заключение своего выступления Сенцов призвал украинцев почитать друг друга.

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