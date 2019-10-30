Более 1 миллиона экземпляров изданий антиукраинского характера не получили разрешений на ввоз в Украину с территории Российской Федерации с начала текущего года.

Об этом заявил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак, передает Правительственный портал.

“По состоянию на 29 октября, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более 1 млн экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения“, - говорится в сообщении.

Еще 3580 отказов получены в результате предоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.

В то же время предоставлено 27 100 разрешений на ввоз издательской продукции с территории страны-агрессора или временно оккупированной территории Украины, пишет bigmir.net

Сводка.нет - Новости Украины и Мира