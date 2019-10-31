Об этом сообщил главный инженер структурного подразделения "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода, сообщает пресс-служба КГГА.

"Для подключения отопления во всех жилых домах необходимо около 10 дней. Включение тепла происходит постепенно, зависит от режимов теплоснабжения и технологических процессов. По состоянию на 12:00 30 октября в Киеве подключено почти 70% жилых домов. Также сегодня в полном объеме "Киевтеплоэнерго" выполнило все письменные заявки на подключение к теплоснабжению объектов социальной сферы: школ, детских садов, больниц", - сказал он.

Он напомнил, что с 25 октября 2019 года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", согласно распоряжению КГГА, начало подключать жилой фонд к централизованному теплоснабжению. Подключение тепла в домах будет проводиться постепенно в течение 10 дней, в соответствии с утвержденными с районными администрациями графиками.

Чтобы обеспечить стабильный запуск отопительного сезона 2019/2020 в круглосуточном режиме будут работать 29 постоянных аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" и 14 привлеченных бригад.

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