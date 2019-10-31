Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"31 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​1-6° тепла, в большинстве южных областей, Крыму и на Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​4-9° тепла", - отмечается в сообщении

В Киеве также переменная облачность и без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​3-5° тепла.

В столичной области 31 октября облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​1-6° тепла.

1-2 ноября в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье днем ​​2 ноября небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​2-7° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° тепла; на крайнем юге страны и Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​5-10° тепла.

В Киеве и Киевской области 1-2 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​2-7° тепла.

3 ноября в западных, кое-где в северных и центральных областях небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь (ночью на севере Левобережья с мокрым снегом), на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° тепла, на крайнем западе страны и Одесской области до 8° тепла, днем ​​7-13°, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области кое-где до 16°; в восточной части ночью 0-5° мороза, днем ​​3-8° тепла.

4 ноября в западных областях небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 3-8° тепла, на крайнем западе страны и побережье Черного моря до 11°, днем ​​10-16°, на юге, Закарпатье и Прикарпатье до 19°, на востоке страны и севере Левобережья ночью 0-6° тепла, днем 7-13°.

В Киеве и Киевской области 3 ноября кое-где небольшой дождь, 4 ноября без осадков. Температура 3 ноября ночью 0-5° тепла, днем ​​7-12°; 4 ноября ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15°.

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