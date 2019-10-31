Об этом говорится в данных исследования, проведенного компанией Monitor.Estate и "Украинским клубом недвижимости", передает Экономическая правда.

По словам Владимира Копотя, основателя компании Monitor.Estate, наименьшее количество рисковых строек обнаружено в Харькове - 42% (из 71 объекта) и Днепре - 47% (из 43 строек).

В целом по Украине более 50% всех возводимых (более 550 строек), подпадают под критерии рисковых строек.

Так, более 27% - строятся без разрешения на строительные работы, 34% - строятся без лицензий на осуществление строительной деятельности, 33% - строятся на землях без надлежащего целевого назначения или без кадастрового номера, у 24% участников строек имеется налоговый долг, 13% субъектов хозяйствования находятся на стадии исполнительного производства.

По данным Ольги Соловей, соосновательницы "Украинского клуба недвижимости", сейчас деятельность Государственной архитектурно-строительной инспекции почти полностью парализована до момента назначения нового руководителя.

"Разрешения на строительство не выдаются, как, собственно, и почти не вводятся в эксплуатацию уже построенные дома. Кроме этого, до сих пор в Киеве есть около 50 конфликтных объектов, реализация которых почти заморожена", - заявила она.

Эксперты проанализировали 1167 объектов жилищного строительства в Киеве, Киевской области, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира