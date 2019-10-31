Об этом сообщает BBC.

«Палата представителей Конгресса США проголосовала почти единогласно за признание массовых убийств армян турками-османами в годы Первой мировой войны геноцидом. За проголосовали 405 конгрессменов, а против - только 11», - говорится в сообщении.

Спикер Палаты Нэнси Пелоси заявила, что она имела честь проголосовать за резолюцию «в память о погибших в одном из самых жестоких преступлений 20 века: систематическое убийство Османской империей более 1,5 миллиона армянских мужчин, женщин и детей».

Министерство иностранных дел Турции уже распространило заявление, в котором назвал резолюцию Палаты представителей «выданной для внутреннего использования» и "не имеющей исторической или правовой основы». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал принятый документ «местью» за набег Турции в северную Сирию.

Как известно, позиция Анкары по событиям 1915 года заключается в том, что гибель армян в восточной Анатолии в 1915 году произошла после того, как некоторые из них присоединились к русским, которые совершали набег, и восстали против османских сил. Анкара не признает эти события геноцидом, но признает, что в ходе Первой мировой войны были жертвы с обеих сторон.

В целом, по оценкам историков, около 1 миллиона армян были убиты турками, что было определено многими учеными как первый геноцид 20 века.

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