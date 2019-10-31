Деловые Сводки
- Эксперты рассказали, как вырастет цена на землю на старте реформы
- РФ перебрасывает на Донбасс спецназ и "казаков" - Украина в ОБСЕ
- Палата представителей США признала геноцид армян
- В Госдепе США поддерживают Украину в противостоянии Nord Stream 2
- Половина объектов жилищного строительства в Украине являются рисковыми — исследование
|Эксперты рассказали, как вырастет цена на землю на старте реформы
|31.10.2019 13:39
|
Об этом сказал советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак во время форума "Life after: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине", сообщает Укринформ.
"Сейчас стоимость порядка 1600 долл. Если открывать рынок по базовой модели (без ограничений на право покупать землю — ред.), то средняя стоимость земли в Украине была бы где-то 2 тыс. долл. То, что уже сделали шаг назад и отказались от новых покупателей с иностранными инвестициями, думаю, на 10% начальную цену уменьшило. Соответственно, на старте земельной реформы цена на украинский чернозем в среднем по стране будет ориентировочно 1800-1900 долл.", - сказал Мушак.
По его словам, ожидаемый экономический эффект от открытия рынка земли будет прежде только в стабилизации украинской экономики.
"Если мы открываем рынок земли, то стабилизируем украинскую экономику, потому что у нас появляется новый актив, который стоит условно 50-60 млрд долл. Это означает, что гривня будет более стабильная, потому что появляется больше товара, который вы можете купить на гривню. Появится валютный капитал, с которым вы можете работать", - информировал знаток.
Также он проинформировал, что ожидается существенное увеличение налоговых поступлений в бюджет Украины.
Напомним, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий часто продлевался. В декабре 2018-го Верховная Рада продлила его до 1 января 2020 года.
Сейчас в Раде зарегистрировано 11 разных законопроектов относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Власть планирует отменить мораторий на продажу земли и запустить рынок земли осенью 2020 года.