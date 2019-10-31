31 октября в Украине будет сухо, но холодно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны без осадков. Воздух прогреется от +4 до +9 градусов по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -4 градусов. На востоке страны облачно с прояснениями. Однако на улице +2…+5 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -5. Южным регионам повезло немного больше. Днем температура воздуха от +6 до +9, ночью - опустится до нуля.

В северной части страны без осадков. Будет облачно с прояснениями. На термометре +3…+6 градусов. Ночью ждите заморозков до -4 градусов. В Центральной Украине также холодно, но без осадков. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +5 градусов по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -5 градусов. В Киеве +3…+5 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -4. На протяжении дня будет довольно солнечно.





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