Древний японский дворец Сюри охватило пламя. Сгорели 4200 квадратных метров исторического здания. В частности, главный зал замка и одно из зданий компелекса. Причина возгорания пока не известна. На месте работали 30 пожарных бригад. Пожар удалось погасить через 11 часов работы.

Замку Сюри из префектуры Окинава, исполнилось 500 лет. Во время Второй Мировой войны его разбомбила американская авиация. Восстановить здание удалось лишь в начале 90-х. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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