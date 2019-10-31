Фермер Тимофійчук розповів, як опинився в «Слузі народу»
31.10.2019 15:10
31 октября
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31.10.2019
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Метки: Верховная Рада, депутаты, фермеры, Слуга народа.
31 октября
Депутат від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук - депутат-мажоритарник від округу № 89 (Івано-Франківська область). В коментарі Радіо Свобода нардеп розповів, що раніше був фермером і допомагав президентові Володимиру Зеленському. Однак, в чому конкретно полягала його робота, Тимофійчук не пояснив. До чого тут «Коломойський» район – дивіться у відео.