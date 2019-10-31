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|В Украине больше не будет уличных таксофонов
|31.10.2019 16:25
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“Укртелеком“ с 1 февраля 2020 года прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования. Как сообщает пресс-служба компании, современная сотовая связь не оставила места для таксофонов.
“Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно было около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году – менее 380 тыс. минут“, - сообщили в компании.
Сегодня сеть “Укртелекома“ насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.
“Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. Годами услуга таксофонии является убыточной“, - подчеркивает оператор.
Учитывая все это, “Укртелеком“ принял решение о прекращении с 1 февраля 2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемой через таксофоны.
Кроме того, в компании решили полностью прекратить предоставление услуги проводного радио в четырех областях Украины – Закарпатской, Николаевской, Одесской и Херсонской. В этих регионах проводным радио пользуется менее 1% населения, что делает дальнейшее предоставление услуги экономически нецелесообразным, пишет bigmir.net.