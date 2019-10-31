Вторую строчку рейтинга занял хозяин "Интерпайпа" Виктор Пинчук ($2,310 млрд, -14%). Замыкает тройку богатейших хозяин "Смарт-Холдинга" Вадим Новинский ($1,767 млрд, -22%).

Далее расположились: совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский ($1,480 млрд, -8%) и Геннадий Боголюбов ($1,376 млрд, -16%), хозяин кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко ($1,253 млрд, +12%), совладельцы "Эпицентр-К" Александр и Галина Гереги ($930 млн, +10%), хозяин Group DF Дмитрий Фирташ ($792 млн, +62%), хозяин Ferrexpo Константин Жеваго ($744 млрд, -30%), хозяин Burisma Николай Злочевский ($686 млн, +8%).

Выпали из топ-десятки Юрий Косюк и Алексей Мартынов.

Суммарный вес "золотой сотни" — $34,8 млрд (на $2,7 млрд меньше, чем год назад), причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строчек. Топ-5 богатейших украинцев, которые в сумме владеют $16,6 млрд, в этом году потеряли $3,8 млрд.

Большая часть суммы, на которую обеднела сотня за год, это деньги Рината Ахметова. За год его состояние уменьшилось на $2,6 млрд. Больше всех приумножил свое состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ — на $300 млн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира