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|Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
|31.10.2019 17:21
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Вечером в четверг, 31 октября, Северная Корея провела запуск двух ракет в сторону Японии. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Указано, что два неопознанных снаряда были запущены с территории провинции Пхенан-Намдо. Они пролетели около 370 км через весь Корейский полуостров, достигнув максимальной высоты около 90 км. Сейчас разведки Южной Кореи и США анализируют их точный тип.
Информацию о запуске ракет подтвердили представители береговой охраны Японии, отметив, что они не достигли ни территории страны, ни ее экономической зоны в Японском море. В японском Министерстве обороны полагают, что запущенные Северной Кореей ракеты могли быть баллистическими.
Береговая охрана Японии призывает корабли, находящиеся в этом регионе, проявлять бдительность и следить за появлением дополнительной информации, пишет bigmir.net.