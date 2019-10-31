Деловые Сводки
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|Нафтогаз создал компанию по торговле нефтепродуктами
|31.10.2019 17:39
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что такая централизация позволит существенно повысить эффективность и прозрачность операций по покупке-продаже нефтепродуктов в интересах предприятий группы Нафтогаз.
Сообщается, что Нафтогаз Ойл Трейдинг также должен стать полноценным участником рынка нефтепродуктов и приносить группе Нафтогаз дополнительный доход за счет трейдинговой деятельности.
Нафтогаз Ойл Трейдинг будет осуществлять закупку/продажу нефтепродуктов как собственного производства группы Нафтогаз, так и продукции других производителей.
Руководителем компании назначен Юрий Кузьмин, который с 2015 года отвечает за торговые операции с жидкими углеводородами и закупку сырья в компании Укргаздобыча.