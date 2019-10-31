Об этом сказала представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге, передает Интерфакс-Украина в четверг, 31 октября.

"Что касается проекта Северный поток-2, то мы хотим, чтобы в случае его завершения, он работал в транспарентной и недискриминационной манере, при определенной степени регулирующего надзора ЕС, следовал ключевым принципам международного и европейского законодательства", - сказала она.

Итконен также добавила, что "мы в ЕС сейчас имеем ясные правила для всех трубопроводов, используемых для поставок газа на европейский рынок".

Она не стала комментировать решение Дании дать добро на прокладку труб газопровода в ее водах и распространенное мнение о якобы политическом характере этого проекта.

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