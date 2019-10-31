Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В районе проведения ООС делегация американских дипломатических представителей во главе с временно поверенным в делах США в Украине послом Уильямом Тейлором ознакомилась с ситуацией с безопасностью в Азовском море", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время визита в Мариупольский морской торговый порт американцы посетили стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС ВС Украины, чтобы изучить состояние реализации двусторонних договоренностей относительно сотрудничества в оборонной сфере между Украиной и США.

Как отмечается, во время визита в Мариупольский морской торговый порт американцы посетили стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС ВС Украины, чтобы изучить состояние реализации двусторонних договоренностей относительно сотрудничества в оборонной сфере между Украиной и США.

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