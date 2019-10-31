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|Польская церковь отказалась признать ПЦУ
|31.10.2019 19:29
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Польская автокефальная православная церковь отказалась признать Православную церковь Украины.
Об этом говорится в коммюнике ПАПЦ по итогам собора 29 октября.
“Оставить неизменной позицию по автокефалии украинской церкви... Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине на основании догматически-канонических нормы для целой церкви, а не на группе отступников-раскольников“, - сказано на сайте польской церкви.
Директор департамента Минкультуры по делам религий и национальностей Андрей Юраш прокомментировал это заявление, выразив недоумение по поводу позиции поляков.
“Получается, что далекие и вроде как непонятные нам греки прекрасно все поняли и дают сигналы поддержки, а однокровные братья-украинцы из Польской церкви, которые собственный автокефальный статус получили исключительно на основе традиции первопрестольного Киева, работают вовсе не на свою историческую и духовную Родину“, - говорится в фейсбуке Юраша.
Он также отметил, что ПАПЦ первой из других церквей заявила о невозможности признания в данный момент Православной церкви Украины, пишет bigmir.net.