Вам не придется ничего кардинально менять, только лишь почаще баловать себя следующими вкусностями.

Вода

Это на случай, если вы забыли, что пить воду нужно обязательно каждый день в необходимом количестве! Чай, кофе, сок или суп - не считаются. Обезвоживание сказывает на работе всех систем и органов в вашем теле. Отсюда усталость, лень, нервозность, излишняя эмоциональность и нестабильность.

Овсянка

Не обязательно это должна быть именно каша, добавленные в домашнее печенье овсяные хлопья способны поднять настроение. Триптофан, который входит в состав хлопьев, трансформируется в серотонин. А он, как известно, предвестник эмоционального подъема. Волокна овсянки нормализуют сахар в крови и работу кишечника, что также сказывается на самочувствии.

Семга

Источник омега-3 – полиненасыщенной кислоты. Ученые считают, что она способна избавить от плохого настроения и способствует выздоровлению, что немаловажно в период осенних простуд. Также семга щедра жирорастворимыми витаминами А и D, а также В6 и B12 – они нормализуют эмоциональное состояние и снизят стресс.

Какао

Обжаренные измельченные какао-бобы очень любят дети. И у них часто просто отличное настроение! Дело в том, что какао помогает в выработке серотонина и дофамина – гормона удовольствия. А также в какао множество компонентов, которые способствуют поднятию настроения.

Зеленые овощи

Шпинат, брокколи, капуста и салат, а также укроп, петрушка и зеленый лук содержат фолиевую кислоту, которая поднимет вам настроение. Не забудьте запастись зеленью на зиму – она отлично хранится в морозильной камере в зип-пакетах. К тому же, зеленый цвет, по мнению ученых, также сам по себе является антидепрессантом.

Яйца

Хорошо помогают бороться с плохим настроением и в поисках смысла жизни. Мало того, что они сытные и за счет холина помогут тебе сконцентрироваться и улучшить память, так еще и способствуют похудению – а только от этого факта у любого человека поднимается настроение!

Перец чили

Пикантная приправа дает ощущение эйфории и поднимает настроение. От одного вкуса можно взбодриться так, что никакая хандра не пройдет! Чили помогает выработке эндорфинов – гормонов удовольствия.

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