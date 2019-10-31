Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Поскольку официальная статистика трудоустройства в Польше отображает вклады украинцев в развитие страны очень приблизительно, эксперты решили провести исчисления опосредованно. Взяли во внимание показатель экономической активности и статистику выезда поляков за границу в поисках лучшего заработка.

Начиная с 2013 года число работников в Польше увеличилось на 900 тыс. С учетом численности покинувших страну поляков работоспособного возраста фактическая численность работников должна быть вдвое больше при учете экономических результатов, утверждают эксперты.

Быстрый рост экономики можно объяснить либо резким увеличением продуктивности работы, что маловероятно, либо приездом большого числа новых заробитчан. Учитывая то, сколько украинцев за пять лет пересекли границу, аналитики пришли к выводу, что именно наши гастарбайтеры и сделали такой быстрый экономический рост возможным.

"На протяжении последних пяти лет вклад мигрантов с востока в рост экономики был почти таким же, как и вклад новых польских сотрудников. В то же время мы делаем недостаточно того, чтобы они тут остались", – отмечает газета.

А проблемы в Польше по этому вопросу, как сообщает СМИ, действительно возникают, ведь все больше наших заробитчан либо остаются в Украине, либо меняют Польшу на иные страны – например, Германию.

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