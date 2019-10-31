В Одессе начали обучать военных водолазов. Туман и волны следовательно не помешали. Новоиспеченные специалисты смогут не только обследовать дно, но даже проводить под водой сварочные работы.

Вот, например, для Вадима это первое погружение. Вадим работает в Нацполиции. Уверен, что навыки водолаза пригодятся во время службы. Выходя на берег, несколько смущается – плохая видимость под водой пощекотала нервы:

"Когда опускаешься вниз, ты теряешь ориентиры. Под водой может случиться все. Нас учат, какие могут быть ситуации под водой и как с ними бороться".

Начинающие военные водолазы учатся хорошо ориентироваться под водой и уверенно передвигаться по морскому дну и в обычных ластах, и в тяжелых ботах. Еще больше на дно тянет амуниция.

"Водолазы, которые на тяжелых ботах, выполняют задачи по монтажу – монтаж трубопровода. Под водой у них находятся тренажеры, на которых они отрабатывают определенные упражнения", – рассказывает Олег Горобец, командир спусков водолазной школы ВМС Украины.

Техническая база школы небольшая, но по качеству не уступает зарубежным учебным заведениям.

"Это уже производство Швеции, оно более дорогое и имеет больше возможностей. Имеет возможность подачи воздуха с поверхности, подключения подводной связи и работы в полнолицевой маске", – показывает Константин Миргородский, инструктор волонтерского проекта в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Это первый набор военных водолазов одесской школы. Претендентов пока только 12. В планах руководства – создать учебный центр, в котором одновременно будут тренироваться минимум полсотни силовиков.

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