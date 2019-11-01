 Третий день разведения войск: восемь нарушений "тишины", ранен боец ВСУ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Третий день разведения войск: восемь нарушений "тишины", ранен боец ВСУ
01.11.2019 07:51
В течение текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" соперник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: близко Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов, близко от Водяного на Приазовье и Новоселовки Второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела наших позиций: близко от Светлодарска - из автоматических гранатометов; дважды близко от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов; у Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

Продолжаются третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.

30 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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