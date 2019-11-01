Фотографии акции в Facebook выставил ее участник Штефан Фил.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, после чего вызвали следователей. Пока их ожидали, девять участников акции фотографировались на фоне барельефа Жукова.

Члены общественной организации уже пытались подпортить внешний вид барельефа Жукову на здании военкомата. В апреле 2017 года они разрисовали его красной краской из баллончика. В городе было разбито две доски маршала - на бывшем проспекте его имени (сейчас - Небесной Сотни), а в августе 2016 года - неизвестные разбили еще одну табличку Жукову и на доме на ул. Дворянской, в котором жил командующий Одесским военным округом.

Летом 1946 года состоялось заседание Высшего военного совета, на котором разбиралось дело маршала Жукова. Он был обвинён в незаконном присвоении трофеев (вывозил из Германии «в значительных количествах» мебель, произведения искусства, различное другое трофейное имущество «для своего личного пользования»). 9 июня 1946 года Жуков был снят с должности главкома сухопутных войск — замминистра Вооружённых Сил СССР и назначен командующим войсками Одесского округа.

После смерти Сталина Жуков вновь вернулся во власть и получил назначение министром обороны СССР. Он верно служил СССР, активно учавствовал в подавлении антикоммунистического восстания в Венгрии, за что получил четверную звезду Героя Советского Союза. Но уже через год он снова попал в опалу, был освобождён от должности министра обороны СССР и отправлен в отставку.

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