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|Как будут наказывать за незаконное обогащение: в комитете ВР разъяснили новый закон
|01.11.2019 11:32
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Об этом заявила председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская во время брифинга после принятия закона о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.
«В законе два инструмента наказания за незаконное обогащение. Во-первых, предусматривается уголовная ответственность. Если следствие докажет, что у чиновника его незаконные активы на 6,5 млн гривень больше, чем его законные доходы, то это уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы и соответственно с возможностью специальной конфискации таких активов. Если речь идет о незаконных активах на сумму до 1 млн гривень, то это так называемая гражданская процедура: чиновник не садится в тюрьму, но он увольняется, и незаконные доходы снова же конфискуются в доход государства. При этом конфискация происходит в любом случае только после решения суда. Все разговоры о внесудебной конфискации - это все манипуляция с целью помешать принятию закона», - пояснила Красносельская.
Как сообщал Укринформ, 31 октября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".
Закон поддержали 259 народных депутатов при минимально необходимых 226.