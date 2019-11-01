Деловые Сводки
- Климкин предостерегает, что Россия может ударить по югу Украины
- Как будут наказывать за незаконное обогащение: в комитете ВР разъяснили новый закон
- Проводное радио полностью отключат в четырех областях
- Мороз, туманы и дожди: синоптики сказали, каким будет начало ноября
- В Одессе вырезали перфоратором мемориальную доску маршалу Жукову
|Климкин предостерегает, что Россия может ударить по югу Украины
|01.11.2019 12:27
|
Об этом он сказал в интервью Радио НВ, отметив также, что Кремль предпримет попытку расширить зону российской оккупации Донбасса ко всей территории Донецкой и Луганской областей.
"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс, - а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу", - сказал Климкин.
По его мнению, благодаря потенциальной вооруженной агрессии на юге страны президент РФ Владимир Путин может попытаться решить проблемы своего рейтинга, контроля над Черным морем, создание "квази-Новороссии" и сухопутных коридоров в Приднестровье и аннексированного Крыма, а также это отсечет Украину от морского пространства.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что цифра пропавших без вести на оккупированном Донбассе "четырехзначная".
29 октября началось разведение сил в Золотом Луганской области. Оно продлится до 30 дней с учетом демонтажа фортификационных сооружений.
Разведение войск в районе населенного пункта Петровское должно начаться 4 ноября.
По данным штаба ООС, в течение текущих суток, 31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, ранен один воин ВСУ.