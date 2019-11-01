Среди нынешней тройки лидеров - Майкл Джексон, Элвис Пресли и Чарльз Шульц, сообщается на сайте издания.

Как отмечается, в нынешний рейтинг вошли 13 человек - из них девять музыкантов.

Первое место уже в седьмой раз занимает культовый американский певец, танцор и киноактер Майкл Джексон, скончавшийся в 2009 году. Доходы от творчества короля поп-музыки составили $60 миллионов.

Forbes отмечает, что количество прослушиваний его песен увеличилась с прошлогоднего $1,8 миллиарда до $2,1 миллиарда.

Второе место занимает известный американский певец и актер Элвис Пресли, умерший в 1977 году. Его состояние после смерти составили $39 миллионов. Сейчас продолжаются съемки байопика режиссера База Лурмана о жизни короля рок-н-ролла.

В тройку лидеров попал американский художник-карикатурист Чарльз Шульц, заработавший $38 миллионов. Он сместил на четвертую позицию гольфиста Арнольда Палмера. Проданы под его именем спортивное снаряжение и напитки принесли владельцам бренда $30 миллионов.

В рейтинг также попали исполнитель регги, первый актер Ямайки Боб Марли ($20 млн), детский писатель Доктор Сьюз ($19 млн), британский музыкант Джон Леннон ($14 млн), американская киноактриса Мэрилин Монро ($13 млн), американский музыкант Принс ($12 млн), американские рэперы Нипси Гассл ($11 млн) и XXXTENTACION ($10 млн), певица Уитни Хьюстон ($9,5 млн) и английский рок-музыкант Джордж Харрисон ($9 млн).

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