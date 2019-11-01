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|В 1918 году мы заключили мир с Россией, который закончился Голодомором — Сыроид
|01.11.2019 13:03
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Об этом во время форума по безопасности во Львове заявила его соорганизатор, экс-заместитель спикера Верховной Рады Оксана Сыроид, сообщает Укринформа.
"Обсуждение исторической составляющей может помочь Украине справиться с теми вызовами, которые стоят перед ней из-за российской агрессии и избежать ошибок через знание предыдущего опыта. Очень опасны умиротворение, поиски красивых слов о мире, следовательно мы теряем остроту зрения и теряем осознание опасности. Все хотят мира, но мы хотим безопасности. Мы хотим, чтобы этот мир не стоил нам потом жизни. В 1918 году мы также получили мир, который закончился Голодомором украинцев. Хотим ли мы сегодня именно такого мира? Или мы хотим такого мира, который позволит нам самим управлять Украиной?", - заявила Сыроид.
По ее словам, уроки истории по агрессивной политике России очень важно усвоить и не стыдиться о них говорить.
"Веками на этой территории ведется война за украинскую землю. Россия - это страна, которая ведет эту войну в течение 300 лет. И надо напоминать каждый раз нашим международным партнерам, что каждый раз, когда они жертвуют украинской землей в пользу России, это сказывается тяжелыми последствиями для только мира", - подчеркнула Сыроид.