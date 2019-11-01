Такое мнение прозвучало во время панельной дискуссии на Львовском форуме по вопросам безопасности, сообщает корреспондент Укринформа.

"Морской вызов заключается в том, что Россия может давить на Одессу, препятствовать движению торговых судов и военно-морским учениям. Украина для защиты своих интересов должна солидаризироваться с соседками по Черноморскому региону - Грузией и Румынией и опираться на поддержку ВМС США", - отметил генерал-лейтенант ВС США (в отставке) соорганизатор Форума по вопросам безопасности Бен Ходжес.

Только так, по его мнению, можно обеспечить свободу навигации. Захвату украинских судов должен противостоять и Запад. Наибольшая угроза, что он ослабит санкции и развяжет России руки для преступных действий.

На форуме также отмечалось, что в настоящее время наблюдается потеря устойчивости в украинском обществе, чему способствовал поток враждебной информации, направленный на разъединение. Для того, чтобы защитить нацию, нужны честные и агрессивные к врагу СМИ, добросовестная судебная система и Верховная Рада, которая направит средства на армию, отмечали участники форума.

Во Львове с 30 октября по 1 ноября проходит ІІІ форум по вопросам безопасности "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы". В рамках Форума состоится 8 панельных дискуссий, в которых принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира, а именно: из США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

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