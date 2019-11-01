Розведення військ біля Золотого: як виглядає нова «сіра зона» у Катеринівці
01.11.2019 13:58
1 ноября
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: 8 главных продуктов ноября • Агрессия РФ на море: Ходжес дал совет Украине, как обеспечить свободу навигации • Майкл Джексон возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей, которые умерли • Климкин предостерегает, что Россия может ударить по югу Украины • В 1918 году мы заключили мир с Россией, который закончился Голодомором — Сыроид • Как будут наказывать за незаконное обогащение: в комитете ВР разъяснили новый закон • Проводное радио полностью отключат в четырех областяхвсе новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
01.11.2019
10
Метки: Донбасс, разведение сил, Золотое.
1 ноября
Довгий час в район розведення сил та засобів поблизу Золотого, що на Луганщині, українські сили не пропускали журналістів. Відтак складно було зрозуміти, що відбувається на ділянці розведення №2. Радіо Свобода вдалося потрапити у так звану «сіру зону» й побачити, як живуть люди за лінією розведення й про що там говорять. Процес розведення військ неподалік від Золотого розпочався ще 28 жовтня й триватиме протягом 30 діб. У штабі ООС повідомили, що 21 український військовий здійснили переміщення в рамках розведення. Нині безпекою «сірої зони» займатимуть поліцейські.