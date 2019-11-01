Как сообщает Радио Свобода, документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное Роскомнадзором на безвозмездной основе оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе Рунета позволит ведомству осуществлять централизованное управление сетью.

Это должно позволить отключать российский сегмент Интернета от всемирной сети. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз государственые органы пока не утвердили.

Ряд пунктов закона, в том числе, положение о национальной доменной зоне и криптографической защите, начнут действовать с января 2021 года.

Согласно данным национальной программы «Цифровая экономика», расходы на реализацию закона должны составить более 30 миллиардов рублей. По мнению некоторых провайдеров, анализировать весь проходящий трафик не по карману сейчас никому и окончательная стоимость проекта будет «космической».

Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете.

Международная организация «Репортеры без границ» выступила с заявлением, осуждающим закон о «суверенном Рунете», обвиняя российские власти в намерении установить политический контроль над всей сетевой инфраструктурой, чтобы в случае необходимости перекрыть поток цифровой информации.

Закон о «суверенном Рунете» был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая. Его авторы заявляли, что он был подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

Весной в нескольких городах России прошли акции за свободу интернета.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира