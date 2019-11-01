Деловые Сводки
|С 1 ноября скорость на дорогах Киева ограничили до 50 км в час
|01.11.2019 15:31
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С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Киеве отменяется сезонное повышение скоростного лимита на некоторых улицах. Об этом сообщает ТСН.
Хотя обычно по правилам допустимая скорость в населенных пунктах ограничивается 50-ю км в час, в редких случаях бывают исключения. Например, на ряде улиц Киева в теплый сезон (с 1 апреля до 1 ноября) можно разгоняться до 80.
Поэтому уже с начала последнего осеннего месяца водителям следует не превосходить скорость в 50 км/ч на всех дорогах столицы. На улицах уже заранее демонтировали знаки об ограничении в 80 км в час, пишет bigmir.net.